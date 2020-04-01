"Яндекс" выяснил, что большая часть москвичей соблюдает режим самоизоляции

Фото: Зыков Кирилл /АГН "Москва"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы остается дома на самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, следует из индекса самоизоляции "Яндекса".

Согласно данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 13:00 1 апреля составил 3,4. "Большинство людей дома", - следует из статистики.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне, 31 марта, индекс самоизоляции москвичей не превышал показателя 3,6 в разное время дня.

Как обстоят дела с самоизоляцией в Подмосковье

При этом показатель самоизоляции в городах Московской области варьируется от 2,8 в Котельниках до 4,0 - в Железнодорожном.

Высокий показатель домоседов в Электростали (3,8), Королёве (3,8), Лобне (3,8), Коломне (3,7), Раменском (3,7), Подольске (3,7), Зеленограде (3,7) и Долгопрудном (3,7).

Наиболее низкие показатели уровня самоизоляции в Подмосковье 1 апреля в Видном (3,0), Реутове (3,0), Дзержинском (3,1).

Что такое индекс самоизоляции

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

О том, что "Яндекс" начал измерять уровень самоизоляции жителей крупных городов, стало известно в понедельник, 30 марта.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.