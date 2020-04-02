В Минобороны РФ заверили, что подготовка к параду 9 мая в Москве идет по плану

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Подготовка к параду Победы, который состоится в Москве 9 мая, идет по графику, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом он сказал в интервью газете "Комсомольская правда" в четверг. По его словам, никаких решений об изменении даты и формата парада Победы пока нет.

Конашенков заявил, что 1 апреля военные провели очередную тренировку парада. Он сказал, что приняты "беспрецедентные меры профилактики" в связи с ситуацией с коронавирусом, у каждого участника парада три раза в день измеряют температуру.

"Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота", - сказал Конашенков.

Позднее в четверг в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений относительно альтернативных вариантов проведения парада Победы в настоящее время не принималось. Так он прокомментировал информацию о том, что в связи с коронавирусом обсуждаются альтернативные сценарии проведения парада 9 мая.

"Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений", - сказал пресс-секретарь.

Подготовка к параду Победы в Подмосковье и Москве

В пресс-службе Западного военного округа "Интерфаксу" ранее сообщили, что с конца марта на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, идут совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн. В конце апреля обычно технику перебазируют в Москву.

Обычно в Алабино военные проводят более 10 тренировок в рамках подготовки к параду Победы. 12 марта в военном ведомстве сообщили, что после перебазирования из Алабино тренировка парада Победы в Москве состоится 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - 7 мая.

По данным Минобороны, в параде Победы в Москве примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло на 771 и перевалило за 3,5 тыс. человек, сообщил ранее оперштаб по борьбе с пандемией.

По данным Минобороны РФ, в российской армии заболевших коронавирусом нет.