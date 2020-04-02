Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

В Минобороны РФ заверили, что подготовка к параду 9 мая в Москве идет по плану

В Минобороны РФ заверили, что подготовка к параду 9 мая в Москве идет по плану
Фото: Reuters

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Подготовка к параду Победы, который состоится в Москве 9 мая, идет по графику, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом он сказал в интервью газете "Комсомольская правда" в четверг. По его словам, никаких решений об изменении даты и формата парада Победы пока нет.

Конашенков заявил, что 1 апреля военные провели очередную тренировку парада. Он сказал, что приняты "беспрецедентные меры профилактики" в связи с ситуацией с коронавирусом, у каждого участника парада три раза в день измеряют температуру.

"Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота", - сказал Конашенков.

Позднее в четверг в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений относительно альтернативных вариантов проведения парада Победы в настоящее время не принималось. Так он прокомментировал информацию о том, что в связи с коронавирусом обсуждаются альтернативные сценарии проведения парада 9 мая.

"Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений", - сказал пресс-секретарь.

Подготовка к параду Победы в Подмосковье и Москве

В пресс-службе Западного военного округа "Интерфаксу" ранее сообщили, что с конца марта на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, идут совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн. В конце апреля обычно технику перебазируют в Москву.

Обычно в Алабино военные проводят более 10 тренировок в рамках подготовки к параду Победы. 12 марта в военном ведомстве сообщили, что после перебазирования из Алабино тренировка парада Победы в Москве состоится 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - 7 мая.

По данным Минобороны, в параде Победы в Москве примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло на 771 и перевалило за 3,5 тыс. человек, сообщил ранее оперштаб по борьбе с пандемией.

По данным Минобороны РФ, в российской армии заболевших коронавирусом нет.

Парад Победы - 2019

12
Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Самоходные гаубицы "Мста-С"Военнослужащие военной полиции РоссииПусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Танк Т-34 и вездеходы "Тигр-М"Парадный расчет Военно-воздушной академии имени Жуковского и ГагаринаЖенщины-военнослужащие, курсанты московского университета МВДВоеннослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полкаГлавком Cухопутных войск Олег Салюков и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) в кабриолетах Aurus SenatПочётные зрители парадаВетеран войны, президент фонда "Герои Отечества", монах Киприан (Валерий Бурков)Подрастающее поколение
Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"
Игорь Конашенков Минобороны РФ Москва

Новости

Москвичам разъяснили порядок оказания стоматологической помощи при самоизоляции

Московские дороги за три недели стали свободнее на 86%

Московские дороги за три недели стали свободнее на 86%
Пандемия коронавируса

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Московские врачи вылечили от коронавируса уже 140 человек

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Власти провели с москвичами почти 2 тыс. бесед за сутки о важности самоизоляции

Мэрия Москвы исключила утечку личных данных из-за приложения "Социальный мониторинг"

"Яндекс" выяснил, что большая часть москвичей соблюдает режим самоизоляции

"Яндекс" выяснил, что большая часть москвичей соблюдает режим самоизоляции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');