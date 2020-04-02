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В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - в Петербурге.

Кроме того, в Нижегородской области 13 новых случаев, в Ленинградской - 11, в Дагестане - 10. По семь новых случаев в Калининградской области и Пермском крае, по пять - в Ставропольском и Красноярском краях, Оренбургской и Свердловской областях и Бурятии, по четыре - в Липецкой, Мурманской, Ростовской, Иркутской областях.

Три новых случая отмечено в Вологодской области, по два случая - в Северной Осетии, Башкирии, Марий Эл, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Самарской, Калужской и Омской областях. По одному случаю - в Алтайском крае, Адыгее и Белгородской области.

"В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах", - говорится в сообщении штаба.

Общее число пациентов с коронавирусом, умерших в России, выросло до 30. За сутки умерло шесть заболевших: в Москве трое и по одному человеку в Подмосковье, Пермском крае и Чечне.

Общее число выздоровевших выросло до 235, за сутки были выписаны 45 выздоровевших. В Москве выписано 25 пациентов, в Свердловской области - семь, в Якутии - трое, в Челябинской области - двое, и по одному пациенту в республике Коми, в Крыму, Краснодарском, Ставропольском, Пермском и Приморском краях, Ивановской и Калужской областях.

Эпидемия одиночества

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Хроника 09 января – 02 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
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