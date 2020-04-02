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Московские школы и колледжи до 1 мая будут работать дистанционно

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Образовательные учреждения столицы ближайший месяц будут работать дистанционно с применением систем электронной школы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг.

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Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков рекомендовал российским университетам возобновить учебу с 6 апреля, но в дистанционном режиме.

"Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты. Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации", - сказал Фальков, которого цитируют в пресс-службе министерства в четверг.

Ранее сообщалось, что в связи с объявлением нерабочих дней вузы России ушли на каникулы до 5 апреля.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Он заявил, что режим нерабочих дней в России, который фактически начался 28 марта и должен был завершиться 5 апреля (с учетом двух суббот и двух воскресений), будет продлен до 30 апреля.

Москва

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