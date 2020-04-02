Власти Москвы решили повременить с пропусками для передвижения

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве на данный момент нет необходимости вводить пропускной режим на период самоизоляции, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Огромное количество вопросов возникло в связи с планировавшимся введением пропусков для передвижения по городу. Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет", - написал Собянин в своем блоге.

По его словам, большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома.

"Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен", - подчеркнул Собянин.

Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.

"К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима", - отметил Собянин.

"Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого", - добавил он.

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