Жителям Подмосковья старше 65 лет продлили самоизоляцию до 1 мая

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

"С 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению", - говорится в документе, опубликованном на портале областного правительства.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

К числу лиц с хроническими заболеваниями, которые должны соблюдать режим самоизоляции относятся люди с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек (3-5 степени), онкологическими заболеваниями.

Жители Подмосковья старше 65 лет или имеющие хронические заболевания, которые добросовестно соблюдают режим самоизоляции, получат вторую часть выплат 14 апреля, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Выплаты

Выплата предоставляется самоизолировавшимся в период с 26 марта по 14 апреля 2020 года жителям Подмосковья - гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Первая часть выплат в размере 1500 рублей уже перечислена указанным категориям, вторая часть составит также 1500 рублей.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 1 мая.

Работа ресторанов, кафе, столовых и других пунктов питания в Подмосковье будет приостановлена до 1 мая. Они продолжат работу на вынос и доставку, говорится в постановлении.

Запрет на проведение спортивных и массовых мероприятий также продлен до 1 мая. Также рекомендуется воздержаться от посещения религиозных объектов, поездок в целях туризма и отдыха.

До 1 мая власти Подмосковья приостанавливают также работу бань, саун и салонов красоты. Посещение образовательных учреждений в Подмосковье также приостановлено до 1 мая.