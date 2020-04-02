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Жителям Подмосковья старше 65 лет продлили самоизоляцию до 1 мая

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

"С 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению", - говорится в документе, опубликованном на портале областного правительства.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

К числу лиц с хроническими заболеваниями, которые должны соблюдать режим самоизоляции относятся люди с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек (3-5 степени), онкологическими заболеваниями.

Жители Подмосковья старше 65 лет или имеющие хронические заболевания, которые добросовестно соблюдают режим самоизоляции, получат вторую часть выплат 14 апреля, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Выплаты

Выплата предоставляется самоизолировавшимся в период с 26 марта по 14 апреля 2020 года жителям Подмосковья - гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Первая часть выплат в размере 1500 рублей уже перечислена указанным категориям, вторая часть составит также 1500 рублей.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 1 мая.

Работа ресторанов, кафе, столовых и других пунктов питания в Подмосковье будет приостановлена до 1 мая. Они продолжат работу на вынос и доставку, говорится в постановлении.

Запрет на проведение спортивных и массовых мероприятий также продлен до 1 мая. Также рекомендуется воздержаться от посещения религиозных объектов, поездок в целях туризма и отдыха.

До 1 мая власти Подмосковья приостанавливают также работу бань, саун и салонов красоты. Посещение образовательных учреждений в Подмосковье также приостановлено до 1 мая.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
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