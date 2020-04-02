Режим самоизоляции в Москве продлен до 1 мая

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Действие введенных ранее в Москве ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса продлевается до 1 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем личном сайте в четверг.

Также остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах. "В соответствии с моим указом магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми", - сообщил мэр Москвы.

По его словам, таким образом можно сохранить уровень социального дистанцирования, достигнутый в первую нерабочую неделю. "С одной стороны, необходимый для сдерживания эпидемии и, с другой стороны, позволяющий функционировать городской экономике. Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе", - добавил Собянин.

Также продлен режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Собянин уточнил, что "вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет выплачена сразу же после 14 апреля. Ждать этих денег до начала мая не придется".

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода в России до 30 апреля.

23 марта мэр издал указ, который обязывает пожилых москвичей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями или у кого ослаблен иммунитет, самоизолироваться дома или на даче. Выходить в магазин и аптеку их попросили только из крайней необходимости. Также сообщалось об отмене бесплатного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет и школьников старше пятого класса.