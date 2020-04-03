Подмосковные депутаты ввели штраф за нарушения самоизоляции в размере 4 тыс. рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мособлдума на внеочередном заседании в пятницу внесла изменения в КоАП Московской области, предполагающие штрафы в размере 4 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции жителями региона.

"За невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области, в том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ предлагается установить административный штраф на граждан в размере 4 тыс. руб.", - сказал на заседании председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов.

Депутаты предложение поддержали.

На кого распространяются штрафы

Эти положения касаются граждан, получивших распоряжение находиться на самоизоляции (в частности, приехавших из-за рубежа). На остальных граждан, которые получили от властей рекомендацию не выходить из своих жилищ за исключением ряда случаев, эти требования пока не распространяются. Однако впоследствии круг лиц, подпадающих под действие данной нормы, может быть расширен путем принятия постановления губернатора Подмосковья.

Протокол об административном правонарушении в части соблюдения режима самоизоляции в Московской области будут составлять полицейские. Об этом заявил председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов. Он пояснил, что соответствующее право закреплено за полицейскими принятым Мособлдумой в пятницу законом.

Продление самоизоляции

Накануне в Подмосковье до 1 мая был также продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также людей, имеющих заболевания эндокринной и мочеполовой систем, органов дыхания, системы кровообращения, а также наличие трансплантированных органов и тканей, новообразований.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тысяч рублей.

31 марта, в федеральный КоАП приняты поправки, согласно которым штраф за нарушение требований, установленных при введении режима повышенной готовности, составит для граждан от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.