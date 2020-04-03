Мосгорсуд оставил без движения первый иск к мэрии в связи с режимом самоизоляции

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Первый иск о несогласии с введением режима изоляции в Москве, поданный в Мосгорсуд, оставлен без движения.

"Вынесено определение об оставлении без движения этого иска как несоответствующего требованиям ст.ст.125, 126 Кодекса административного судопроизводства РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуд Ульяна Солопова.

Она уточнила, что в случае устранения недостатков, указанных судом, заявитель может вновь обратиться в Мосгорсуд с иском.

Накануне Мосгорсуд зарегистрировал административное исковое заявление Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором просит признать недействующим п.2 указа мэра от 23 марта 2020 номер 26УМ как несоответствующий, по мнению истца, законодательству РФ.

По словам адвоката истца Мансура Гильманова, в иске указывается, что ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача.

В Москве с 30 марта до 1 мая действует режим самоизоляции. Покидать дом можно только при крайней необходимости, в частности, для получения экстренной медицинской помощи, покупок в ближайших аптеке или магазине, выгула собак не дальше 100 метров от дома и в некоторых других случаях.