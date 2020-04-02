В Москве подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Первый иск о несогласии с введением режима изоляции в Москве подан в Мосгорсуд, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В Мосгорсуде зарегистрировано административное исковое заявление Кисиева Дмитрия Теймуразовича к правительству Москвы, в котором истец просит признать недействующим пункт 2 указа мэра от 23 марта №26-УМ как несоответствующий, по мнению истца, законодательству РФ", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуд Ульяна Солопова.

Она уточнила, что в установленный законом срок суд решит вопрос о принятии иска к производству.

Как уточнил агентству адвокат истца Мансур Гильманов, в иске указывается, что ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача.

Сам Кисиев заявил "Интерфаксу", что, по его мнению, власти не соблюдают законодательство, принимая подобное решение.

В воскресенье вечером, 29 марта, власти Москвы объявили, что с 30 марта в городе в рамках борьбы с коронавирусом вводится режим обязательной самоизоляции. В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор.

Аналогичные меры ввели и на территории Московской области.