Запрет на посещение парков в Петербурге из-за коронавируса оспорили через суд

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административный иск об оспаривании запрета правительства города посещать парки и проводить публичные мероприятия.

Как сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города, житель города Богдан Литвин просит суд признать недействующим со дня принятия постановление Смольного от 12 марта "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в части положений, запрещающих проведение публичных мероприятий и посещение парков, садов и скверов северной столицы до 30 апреля.

Исковое заявление зарегистрировано, к производству пока не принято.

Литвин является координатором с молодежного демократического движения "Весна" в Петербурге.

В начале апреля стало известно, что в Москве в суд подали первый иск, оспаривающий введение в столице режима самоизоляции. Истец Дмитрий Кисиев попросил Мосгорсуд признать недействительным соответствующий указ мэра Сергея Собянина. Мосгорсуд решил оставить этот иск без движения.