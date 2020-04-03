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В Мосгордуме отвергли планы штрафовать москвичей за поездки на автомобиле группой

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Никаких штрафов за нахождение в автомобиле больше чем одного человека в Москве не предусмотрено.

"Социальное дистанцирование 1,5 метра - это требование для общественного транспорта. На такси это не распространяется. А про личный транспорт в указе мэра нет вообще никаких ограничений по количеству людей в салоне", - сообщил " Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, который является автором законопроекта об ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

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Мосгордуме

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