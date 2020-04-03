Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Ездить вместе можно только тем, кто вместе живет

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи, не проживающие вместе и не находящиеся на совместной самоизоляции, должны ездить в машинах по одному, объяснил в эфире "Первого канала" спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Он добавил, что передвижение на личных автомобилях в городе пока не запретили.

"Если они живут вместе, это абсолютно верное уточнение, они находятся на совместной самоизоляции, то есть если что-то у них есть, они уже друг с другом пересеклись... Если одна семья живет вместе, муж с женой проживают, они могут вместе, просто надо взять паспорта с собой", - сказал он.

Если же в одной машине окажутся люди, проживающие по разным адресам, их нахождение в салоне нарушит требование соблюдать дистанцию полтора-два метра. За это их могут оштрафовать.

"Если вам надо из квартиры доехать до дачи, вам никто не будет мешать. Единственное, главное - чтобы вы не нарушали эти самые социальные нормы, чтобы вы не собирались компаниями", - добавил спикер.

По его словам, если москвич собирается доехать на личном автомобиле в магазин, то он должен это сделать, по возможности, один: "Он не может посадить второго, третьего, четвертого. Это будет нарушение полутора метров".

Он также рекомендовал всегда носить с собой паспорт, хотя и заверил, что пока никто не будет проверять прописку с местом фактического проживания: "Мы москвичам верим".

"Даже тем, кто просто ходит в магазин ближайший. Паспорт карман не оттянет, ничего страшного нет", - все же посоветовал он.

Ранее сообщалось, что полиция в Москве начала останавливать автомобили и беседовать с водителями, напоминая о необходимости соблюдать самоизоляцию.