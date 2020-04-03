Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Там отметили, что оштрафованный безответственно отнесся к своему здоровью и здоровью окружающих.

Его задержали 2 апреля. Полицейские не нашли у него ни справки от работодателя, ни смс-пропуска. Тогда его доставили в отдел и составили протокол по новым поправкам в статью 6.3. КоАП, за нарушение карантина и режима самоизоляции.

В Татарстане право на выход из дома дают по SMS. Жители республики должны зарегистрироваться на специальном интернет-сервисе и направить SMS-сообщение на короткий номер 2590, указав адрес регистрации, место проживания, имя и номер паспорта. Во втором сообщении они должны указать цель выхода из дома. Разрешение им обещают прислать в ответной смс-ке с уникальным кодом и сроком действия.