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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Пандемия коронавируса

Там отметили, что оштрафованный безответственно отнесся к своему здоровью и здоровью окружающих.

Его задержали 2 апреля. Полицейские не нашли у него ни справки от работодателя, ни смс-пропуска. Тогда его доставили в отдел и составили протокол по новым поправкам в статью 6.3. КоАП, за нарушение карантина и режима самоизоляции.

В Татарстане право на выход из дома дают по SMS. Жители республики должны зарегистрироваться на специальном интернет-сервисе и направить SMS-сообщение на короткий номер 2590, указав адрес регистрации, место проживания, имя и номер паспорта. Во втором сообщении они должны указать цель выхода из дома. Разрешение им обещают прислать в ответной смс-ке с уникальным кодом и сроком действия.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания.
Казань Татарстан МВД

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