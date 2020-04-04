Сотрудники МЧС начали эвакуацию людей из обрушившейся пятиэтажки в Орехово-Зуеве

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Проводится эвакуация жильцов из уцелевших подъездов пятиэтажки в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, сообщает МЧС РФ.

На месте работают 35 человек и 11 единиц техники, ведется наращивание группировки, заявили в чрезвычайном ведомстве.

Источник взрыва газа, по предварительным данным, находился на третьем этаже, сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Ранее в субботу в МЧС сообщили, что в результате взрыва газа второй подъезд пятиэтажного жилого дома в Орехово-Зуеве обрушился с пятого по третий этажи.

По данным информированного источника, основная версия происшествия - неисправность газового оборудования либо неверная эксплуатация газовых бытовых приборов.

На место происшествия выехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.