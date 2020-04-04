Пострадавших в результате взрыва газа в Орехово-Зуево разместят в местах временного пребывания

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом газа в многоэтажном доме в Орехово-Зуево, и лично выехал на место происшествия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

На место также отправлен начальник главного управления МЧС РФ по МО Полетыкин. Главе мунинципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым, говорится в сообщении.

Ранее в МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево произошел на третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома и привел к обрушению подъезда с 5 по 3 этажи.

Информация по пострадавшим уточняется, проводятся поисково-спасательные работы. В готовность приведены силы ЦСООР "Лидер", Центроспас, Ногинского спасательного центра и ГУ МЧС России по Московской области.