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Четыре человека пострадали, один погиб при взрыве газа в пятиэтажке в Орехово-Зуево

Взрывом газа разрушены несколько этажей в пятиэтажке в Орехово-Зуеве

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - МЧС РФ сообщает об обрушении нескольких квартир в жилой пятиэтажке в Подмосковье, где взорвался газ.

"Взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома с последующим обрушением второго подъезда с пятого по третий этажи. Информация по пострадавшим уточняется, проводятся поисково-спасательные работы", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

На место обрушения направлены специалисты Ногинского спасательного центра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль и отправил на место происшествия начальника главного управления МЧС РФ по Московской области Сергея Полетыкина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ранее в субботу осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве взорвался газ, произошло обрушение нескольких этажей. По предварительным данным, на нижних этажах есть погибшие.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, рассматриваются различные версии произошедшего, среди них основная - неисправность газового оборудования либо неверная эксплуатация газовых бытовых приборов в квартире на третьем этаже.

Московская область

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