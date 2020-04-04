Власти Подмосковья не смогли связаться с четырьмя жильцами разрушенного взрывом дома

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил журналистам, что пока не удалось установить местонахождение четверых жителей дома, в котором произошел взрыв газа.

Губернатор области отметил, что два человека, которых разыскивают, проживали в обрушенном подъезде, двое других - в том, который взрыв не задел.

"Спасатели работают. Думаю, оперативно в ближайшие два-три часа закончат", - добавил он.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что жильцы третьего и четвертого подъездов дома через какое-то время смогут зайти в свои квартиры, чтобы забрать документы и необходимые вещи.

Воробьев пояснил, что в течение следующих суток дом будет обследован с помощью специального комплекса "Струна", после чего станет понятно, пригоден ли он для жилья.

Губернатор сообщил, что пострадавшим на время проверки дома будет предоставлено жилье в гостинице в Орехово-Зуеве и в одном из пансионатов.

Как сообщалось, в субботу днем в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве произошел взрыв газовой колонки. Один человек погиб, пять человек были доставлены в больницу.