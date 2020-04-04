Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 04.04В России 4 731+582В мире 1 095 917+82 760

Власти Подмосковья не смогли связаться с четырьмя жильцами разрушенного взрывом дома

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил журналистам, что пока не удалось установить местонахождение четверых жителей дома, в котором произошел взрыв газа.

Губернатор области отметил, что два человека, которых разыскивают, проживали в обрушенном подъезде, двое других - в том, который взрыв не задел.

"Спасатели работают. Думаю, оперативно в ближайшие два-три часа закончат", - добавил он.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что жильцы третьего и четвертого подъездов дома через какое-то время смогут зайти в свои квартиры, чтобы забрать документы и необходимые вещи.

Воробьев пояснил, что в течение следующих суток дом будет обследован с помощью специального комплекса "Струна", после чего станет понятно, пригоден ли он для жилья.

Губернатор сообщил, что пострадавшим на время проверки дома будет предоставлено жилье в гостинице в Орехово-Зуеве и в одном из пансионатов.

Как сообщалось, в субботу днем в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве произошел взрыв газовой колонки. Один человек погиб, пять человек были доставлены в больницу.

Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

8
Орехово-Зуево Андрей Воробьев

Новости

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

Пять человек попали в больницу после взрыва газа в Подмосковье

Шесть человек спасены из-под завалов на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве

Шесть человек спасены из-под завалов на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве

В МЧС назвали причину взрыва в подмосковной пятиэтажке

Сотрудники МЧС начали эвакуацию людей из обрушившейся пятиэтажки в Орехово-Зуеве

Взрывом газа разрушены несколько этажей в пятиэтажке в Орехово-Зуеве

За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Мэрия Москвы заявила о 3357 подтвержденных случаях заражения COVID-19

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 24

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 24

Патриарх начал объезд Москвы с иконой "Умиление" для избавления от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');