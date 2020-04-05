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Жильцам уцелевших квартир дома в Орехово-Зуеве разрешили забрать документы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Жителям квартир дома в Орехово-Зуево, которые не были повреждены в результате взрыва газа, разрешили забрать вещи и документы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Жильцам квартир, которые не были повреждены разрешили забрать документы и личные вещи", - сказал собеседник агентства.

В субботу днем в Орехово-Зуево произошел взрыв газа в доме по улице Гагарина. По последним данным, три человека погибли, пострадали не менее шести. Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди.

В качестве версий происшествия рассматриваются утечка газа и неосторожное обращение с оборудованием.

Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

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Орехово-Зуево

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