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Пять человек попали в больницу после взрыва газа в Подмосковье

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В МЧС России уточнили число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве.

"Всего семь человек, из них один погиб, 5 человек доставлены в ЦРБ, один человек отказался от госпитализации",- сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

К обследованию места взрыва привлекли кинологов с собаками, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Территория пострадавшего от взрыва дома огорожена лентами, на месте работают психологи МЧС России, полиция. Подъезды к дому и прилегающей территории перекрыты патрульными службами.

У пострадавшего дома развернут оперативный штаб. Прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, он осматривает место происшествия.

Как сообщалось, в субботу днем в жилом доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв газовой колонки. Ранее глава города Геннадий Панин заявил, что из-под завалов удалось достать шесть человек.

Орехово-Зуево МЧС России

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