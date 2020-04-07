За нарушение карантина в Москве наказали еще семь больных коронавирусом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Семь больных коронавирусом в Москве, нарушивших режим самоизоляции, оштрафовали и поместили в обсервационные центры, сообщили "Интерфаксу" в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы.

Там уточнили, что у этих граждан подтвержден диагноз COVID-19, они проходили лечение на дому.

Как рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, нарушители были выявлены с помощью средств видеофиксации.

"При оформлении документов граждане согласились, что их данные будут храниться в базе. По этим данным было зафиксировано, что они выходили на улицу", - пояснил Данчиков журналистам.

Нарушителей в тот же день доставили в обсервационные центры в Царицыно и Крылатском, где после получения постановления о штрафе за нарушение карантина и дополнительных разъяснений об ответственности они продолжат лечение.

Удвоих из семи нарушителей после помещения их в обсервационные центры состояние здоровья ухудшилось.