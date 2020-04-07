Собянин обсудил с губернаторами, где размещать вывезенных из-за рубежа россиян

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин на селекторном совещании рабочей группы Госсовета обсудил вопросы размещения и карантина для россиян, которых централизованно вывозят из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В совещании участвовали главы регионов и региональных правительств. Собянин возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом.

"На совещании обсуждались вопросы работы в регионах с гражданами России, централизованно возвращающимися из зарубежных стран; обеспечение самоизоляции граждан, в первую очередь, пожилых людей старше 65 лет; организация производственных процессов с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил", - говорится в пресс-релизе.

Также чиновники обсудили наращивание тестирования, мобилизацию региональных систем здравоохранения, увеличение производства и закупок средств индивидуальной защиты и медицинской техники, обеспечение бесперебойных продаж продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости.

Правительство России с полуночи 4 апреля приостановило вывозные рейсы по вывозу сограждан, застрявших за рубежом из-за отмены авиасообщения или перекрытия границ. Причиной этого решения было названо желание максимально обезопасить здоровье людей.

Желающие вернуться регистрируются на едином портале госуслуг, собрать их помогают дипломаты. 7 апреля эти рейсы возобновились. В пресс-службе правительства сообщили, что за сутки будет организовано семь таких рейсов и может быть вывезено до 1500 человек.

На утро 7 апреля в России было зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, скончалось 58 заболевших.