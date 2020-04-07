В Москве задержали наркокурьера в форме доставщика еды

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, распространявшего мариухану под видом доставщика еды на востоке Москвы.

"В Восточном административном округе столицы сотрудники Росгвардии задержали гражданина, имевшего при себе около 0,5 кг марихуаны. Для маскировки злоумышленник использовал форму одной из компаний по доставке еды",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

В районе Аллеи Первой Маевки внимание сотрудников вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии привлек мужчина в форменной одежде одной из компаний по доставке еды, который выходил с территории парковой зоны, в настоящее время закрытой для посещения на период профилактических мер в связи с коронавирусом.

Гражданина остановили для проверки документов. В разговоре с росгвардейцами 37-летний москвич признался, что в сумке для заказов у него находятся запрещенные вещества, предназначенные для распространения. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

По данным экспертизы, мужчина переносил марихуану общим весом около 500 граммов.