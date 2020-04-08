Власти Москвы напомнили о запрете гулять с детьми в коляске и выходить на пробежки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Выходить на улицу погулять с ребенком в коляске в условиях действующего режима самоизоляции не разрешается, сообщается на сайте мэрии Москвы.

"Для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции. Поэтому такие прогулки временно запрещены", - говорится в разъяснениях городской администрации.

Кроме того, москвичи не имеют права выходить на спортивные пробежки, в том числе вокруг дома, даже если они соблюдают дистанцию не менее двух метров от других людей.

Спортом нельзя заниматься и на площадках у дома, так как коронавирус может сохраняться на спортивных тренажерах.

Режим самоизоляции, включающий серьезные ограничения, действует в столице по указу мэра Москвы Сергея Собянина до 1 мая.