В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.

Как отметили в ведомстве, их руководители с 21 марта обязаны прекратить допуск посетителей до особого распоряжения.

По словам собеседника агентства, контроль за исполнением постановления возложен на начальников территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах.

В ведомстве подчеркнули, что "в случае невыполнения постановления в целях предотвращения угрозы жизни или здоровью людей будут применяться меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях".

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 306.

Непосредственно в Москве за последние сутки выявили шесть новых заболевших COVID-19.

Как рассказала журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице в дополнение к действующим инфекционным больницам и медкомплексу в Коммунарке будет подготовлено для приема пациентов с коронавирусом около десяти зданий стационаров других направлений.