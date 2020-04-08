Москва выделит 5 млрд руб. федеральным клиникам для подготовки к приему больных с COVID-19

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Московские власти выделят 5 млрд рублей федеральным больницам города для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в среду.

Средства пойдут на перепрофилирования клиник (включая, при необходимости, ремонтные работы), приобретение лекарств, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты, оборудования для кислородной поддержки пациентов.

"Также дополнительные средства будут выделены на материальное стимулирование врачей. Врачи перепрофилированных на борьбу с коронавирусом больниц, так же, как и в городских учреждениях, получат надбавки по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 30 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты врачам в связи с уменьшением объема оказываемой медицинской помощи", - поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас пациентов с коронавирусной инфекцией принимают федеральные, городские и частные стационары Москвы.

Среди них городской медицинский комплекс в Коммунарке, инфекционные клинические больницы № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детская городская клиническая больница имени Башляевой, Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, городская клиническая больница № 67 имени Ворохобова (новый перинатальный корпус), городская клиническая больница № 15 имени Филатова, Морозовская детская клиническая больница, детская инфекционная клиническая больница № 6 (для новорожденных), городская клиническая больница № 52.

"Коронавирусные отделения готовятся и в других стационарах Москвы. Они начнут принимать пациентов по мере необходимости", - отмечается в сообщении.