Путин обещал работающим с больными COVID-19 медикам ежемесячные доплаты

Фото: Сандурская Софья/АГН "Москва"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал врачам, работающим с больными коронавирусом, особые доплаты по 80 000 рублей в неделю. Он сказал это на совещании с министрами и главами регионов.

Среднему медперсоналу он пообещал по 50 000 рублей в месяц, младшему - по 25 000 рублей.

Врачам скорой помощи, которые также работают с зараженными, он пообещал по 50 000 рублей ежемесячно, фельдшерам медсестрам бригад и водителям - по 25 000 рублей.

Он сравнил этих людей с военными и отметил, что они сейчас находятся на передовой. Выплаты пока назначены с апреля на три месяца. Кроме того, для врачей установят дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих.

"Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение: а именно, установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России", - сказал он.

Президент поручил Минфину дать регионам возможность гибко распоряжаться федеральными средствами, которые перечисляются на борьбу с коронавирусом. При этом он предупредил губернаторов, что за результат их будут строго спрашивать. Он заверил, что у государства достаточно средств для решения всех проблем и потребовал от чиновников заренее проработать варианты действий на разные сценарии развития событий, в зависимости от сроков эпидемии и от тяжести последствий.

Он выразил надежду, что дополнительные мощности и резервы, которые сейчас разворачиваются в системе здравоохранения для борьбы с коронавирусом, в итоге не понадобятся.

По его словам, сегодня повышенная готовность медицинских учреждений, существенное наращивание их ресурсов и возможностей являются неотложной задачей, общей для всех регионов, и безусловным приоритетом.

"Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы, в том числе более 33 млрд рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах инфекционных отделений. Еще порядка 13 млрд рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле", - сказал президент.

По его мнению, губернаторы понимают, насколько высока их личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. Он призвал их дорожить каждым днем и рублем, решать все вопросы, в том числе кадровые заблаговременно: "Сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с коронавирусной инфекцией".

Выступление Путина на этом совещании было анонсировано как телеобращение к нации. В первом из них, посвященном коронавирусу, президент объявил о ряде других мер по поддержке населения и бизнеса, которые страдают как от самого коронавируса, так и от ограничений, введенных из-за пандемии. Он также ввел неделю нерабочих дней с 30 марта.

Во втором обращении он продлил нерабочий режим до конца апреля.