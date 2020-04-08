Московские дороги в среду остались свободными

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Число поездок на столичном наземном общественном транспорте остается на уровне чуть больше 20% от обычного.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в среду, дороги в столице 8 апреля были свободнее на 80% чем три недели назад. Поездки на наземном транспорте сократились на 77% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на метро - на 81%, отметил собеседник агентства.

По его словам, по сравнению с прошлым годом 8 апреля на 66% сократились поездки на пригородных электричках, на 61% - на каршеринге, и на 57% уменьшились поездки на такси (+2 тысячи поездок по отношению к прошлой неделе).

Накануне дороги Москвы были свободнее на 82%, поездки на наземном транспорте сократились на 79%, а на метро - на 80%.