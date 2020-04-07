Дороги Москвы стали на 82% свободнее, чем три недели назад

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На 10:00 утра вторника 7 апреля дороги в Москве были на 82% свободнее, чем три недели назад, до введения режима самоизоляции, а число поездок на общественном транспорте было на уровне около 20% от обычного. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Пассажиропоток в метро составлял 20% к прошлогоднему показателю, загрузка наземного общественного транспорта - 21%. Такие же показатели чиновники намерили и утром 6 апреля.

На 10:00 вторника в городе было совершено на 67% меньше поездок на пригородных электричках, чем годом ранее, на 56% - на такси, на 60% - на машинах каршеринга.

Во вторник утром на дорогах Москвы было на 54% меньше личных машин, чем год назад, а число ДТП сократилось на 86%.