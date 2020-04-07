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Пассажирские железнодорожные перевозки в Подмосковье сократились на 85%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Подмосковье пассажиропоток на железных дорогах сократился на 85%, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Пандемия коронавируса

"Железнодорожные перевозки - это 590 млн пассажиров в год, налоги платят 4,5 млрд. Очень сильно снизился пассажиропоток - порядка на 85%, падение выручки на 5 млрд (рублей. - ИФ.)", - сказал он.

В трех подмосковных аэропортах, по его словам, пассажиропоток снизился на 92%.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снижение пассажиропотока отмечается также у автобусных перевозчиков и такси. За полтора месяца их убытки могут достигнуть 3 млрд руб.

Москва в режиме самоизоляции

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Московская область Москва коронавирус

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