Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

Пожар в доме престарелых в Москве квалифицировали как непредумышленное убийство

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Московские следователи квалифицировали пожар в доме престарелых как непредумышленное убийство.

Как сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Петренко заявила, что председатель СК России поручил проверить соблюдение мер противопожарной безопасности в учреждении, установить причины трагедии, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности. По ее словам, не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса РФ. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования.

Позднее в Главном следственном управлении СК РФ по Москве журналистам сообщили, что следствие рассматривает неисправность электропроводки и котла отопления в качестве приоритетной версии пожара.

По данным следствия, вечером 8 апреля в частном доме престарелых на 3-й Мякининской улице, в котором находилось более 50 человек, произошел пожар. В результате погибли три женщины, проживавшие в учреждении, а также один мужчина, являющийся сотрудником организации.

Москва

Новости по теме

Новости

Половина новых заболевших коронавирусом в Москве пришлась на людей моложе 45 лет

В Москве от коронавируса вылечились уже 313 человек

В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Более 40 человек выписали из больницы в Коммунарке за сутки

Большой театр сможет возобновить работу не раньше середины-конца лета

Большой театр сможет возобновить работу не раньше середины-конца лета

Источник сообщил о гибели четверых при пожаре в московском доме престарелых

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

"Яндекс" зафиксировал большое число людей на улицах Москвы

"Яндекс" зафиксировал большое число людей на улицах Москвы

Порядок выплаты компенсации безработным в Москве будет упрощен

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');