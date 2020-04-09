Пожар в доме престарелых в Москве квалифицировали как непредумышленное убийство

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Московские следователи квалифицировали пожар в доме престарелых как непредумышленное убийство.

Как сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Петренко заявила, что председатель СК России поручил проверить соблюдение мер противопожарной безопасности в учреждении, установить причины трагедии, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности. По ее словам, не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса РФ. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования.

Позднее в Главном следственном управлении СК РФ по Москве журналистам сообщили, что следствие рассматривает неисправность электропроводки и котла отопления в качестве приоритетной версии пожара.

По данным следствия, вечером 8 апреля в частном доме престарелых на 3-й Мякининской улице, в котором находилось более 50 человек, произошел пожар. В результате погибли три женщины, проживавшие в учреждении, а также один мужчина, являющийся сотрудником организации.