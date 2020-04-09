В МЧС подтвердили гибель четырёх человек на пожаре в частном доме престарелых в Москве

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В МЧС России подтвердили гибель четырех человек в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы.

"В ходе тушения пожара были спасены около 50 человек, они переданы медикам для проверки состояния. К сожалению, четыре человека погибли", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в четверг.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в Москве по адресу: 3-я Мякининская, д. 12. Пожар был ликвидирован в 22:20 среды. Горел электрокабель на первом и минус первом этажах на площади 15 кв. метров.