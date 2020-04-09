В больницах Москвы остаются 15 пострадавших при пожаре в доме престарелых

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - По данным на утро четверга, в московских больницах находятся 15 пострадавших в результате пожара в частном доме престарелых, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Госпитализированные - мужчины и женщины в возрасте от 66 до 90 лет. Состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое, четверо находятся на искуственной вентиляции легких", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, ожоги верхних дыхательных путей, ожоги тела.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме престарелых на западе Москвы погибли четыре человека, около 50 было спасено. Отмечалось, что пожар по адресу 3-я Мякининская улица, д. 12 был ликвидирован в 22:20. На двух нижних этажах дома престарелых горел электрокабель.