В мэрии назвали число москвичей с коронавирусом, лечащихся на дому

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Около 3 тыс. москвичей с коронавирусной инфекцией лечатся на дому, информирует сайт мэрии столицы в пятницу.

Болезнь у них протекает в легкой форме и не требует стационарного ухода, говорится в сообщении. По информации властей, с 17 марта, когда был создан центр телемедицины департамента здравоохранения Москвы, специалисты провели уже более 12 тыс. консультаций.

По последним данным, в столице зафиксировано 7822 подтвержденных случаев коронавируса, 350 человек выздоровели и выписались из больниц. От осложнений из-за COVID-19 скончались 50 человек.