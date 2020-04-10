В Москве от коронавируса вылечились уже 350 человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Еще 37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего количество выздоровевших человек увеличилось до 350", - сказала Ракова.

Сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в ряде московских больниц.

Накануне, 9 апреля, сообщалось, что за сутки в Москве выявили 857 новых случаев инфицирования. Общее число заболевших COVID-19 в столице с начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, составило 6698 человек.