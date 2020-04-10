В Москве из-за короновируса будет приостановлено строительство

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса, исключение - строительство медобъектов и метро.

"Временно приостановить с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020: выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов", - говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, обнародованном в пятницу.