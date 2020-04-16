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Застройщики и металлурги попросили Мишустина возобновить строительство в столичном регионе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Застройщики Москвы и Подмосковья, а также металлурги попросили премьер-министра Михаила Мишустина помочь им добиться пересмотра решения об остановке строительства в столичном регионе и не допустить продления простоя. Об их письме премьеру "Интерфаксу" сообщили источники в обеих отраслях.

Экономический кризис

Ранее власти Москвы и Подмосковья решили приостановить стройки с 13 по 19 апреля, чтобы сдержать распространение коронавируса. Авторы обращения предупредили правительство о крайне тяжелых последствиях перерыва для своих отраслей и высказали опасения, что его продление на неопределенный срок может привести к остановке металлургических производств.

Они просят возобновить строительство, как минимум, на тех объектах, где ведутся открытые работы по монолитному и панельному строительству. Они предлагают ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на объектах и повысить степень ответственности работодателей за их нарушения.

Письмо Мишустину отправили Ассоциация застройщиков Московской области, Ассоциация инвесторов Москвы, Клуб инвесторов Москвы, представляющие интересы большинства строителей Москвы и области, и ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупнейших производителей металлургической продукции в России.

Девелоперы боятся, что после перерыва не смогут восстановить темы строительства. Они также опасаются, что потеряют в период простоя деньги из-за обслуживания кредитов, временной консервации объектов и выплаты зарплат.

Для поставщиков металлургической и трубной продукции продление срока приостановки строительных работ приведет к снижению продаж и поступления денежных средств, значительному росту потребности в привлечении новых кредитов для поддержания деятельности на фоне возросших ставок и нарушению производственных циклов с вероятной остановкой непрерывных металлургических производств. По оценкам металлургов, около 50% общего металлопотребления в стране приходится на строительную отрасль, при этом Москва и Московская область занимают наибольшую часть.

Источник в металлургической компании ПМХ также подтвердил отправку письма и обозначил сложности, с которыми столкнулись завод "Тула-Сталь" (партнерское предприятие ПМХ) и производитель чугуна "Тулачермет", спрос на продукцию которых сокращается на российском и международном рынках в условиях замедления мировой экономики.

"Приостановка строительства в Москве и Московской области может нанести еще больший ущерб данным предприятиям, поскольку основным рынком сбыта для "Тула-Стали" является строительный комплекс Москвы и Московской области, а для "Тулачермета" "Тула-Сталь" - основной покупатель чугуна на российском рынке", - сказал собеседник агентства.

Металлурги из-за длительной остановки строек не исключают сокращения инвестиционных программ и заморозку инвестпроектов, ухудшение отраслевых экономических показателей и инвестиционного климата в стране, следует из письма.

"Все эти факторы могут стать причиной остановки металлургических предприятий, по большей части входящих в список системообразующих, с высокой вероятностью банкротства, также как и части девелоперов, вследствие нарушения дефолтных кредитных ковенант, также как и девелоперов", - заключил один из источников "Интерфакса".

Ассоциация "Русская сталь" объединяет крупнейшие предприятия черной металлургии в России. Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности. Членами ассоциации являются Evraz, НЛМК, ММК, ОЭМК (УК "Металлоинвест"), "Мечел", "Объединенная металлургическая компания", "Северсталь", ТМК и ПМХ.

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Михаил Мишустин Русская сталь ПМХ Владимир Путин Москва Московская область Тула-Сталь. Тулачермет коронавирус

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