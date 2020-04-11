В мэрии объяснили введение пропусков в Москве пренебрежением горожан к самоизоляции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пренебрежение правилами режима самоизоляции стало причиной ужесточения ограничительных мер, вводимых в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.

"Если на первой нерабочей неделе граждане достаточно ответственно подошли к новой ситуации, соблюдали режим самоизоляции, резко снизилось количество машин, которые ездили по городу, и людей, гуляющих пешком, то на второй неделе мы видим, что жители немного расслабились и начали пренебрегать правилами: резко увеличилось количество машин на улицах и просто гуляющих людей", - рассказала Ракова.

Она отметила, что для многих постоянно оставаться дома трудно и физически и психологически, "но это необходимо для того, чтобы обезопасить всех жителей города".

Заммэра напомнила, что чем ответственнее жители отнесутся к введенным правилам, тем быстрее удастся победить эпидемию, а значит и вернуться к нормальному образу жизни.

С 13 по 19 апреля в Москве будет прекращена работа большинства организаций, кроме необходимых для жизнеобеспечения города и борьбы с коронавирусом, не будет работать каршеринг, остановятся большинство строек.

Кроме того, со следующей недели в Москве постепенно будет вводится пропускной режим для передвижения по городу. Мэр Сергей Собянин сообщил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.