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В мэрии объяснили введение пропусков в Москве пренебрежением горожан к самоизоляции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пренебрежение правилами режима самоизоляции стало причиной ужесточения ограничительных мер, вводимых в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.

"Если на первой нерабочей неделе граждане достаточно ответственно подошли к новой ситуации, соблюдали режим самоизоляции, резко снизилось количество машин, которые ездили по городу, и людей, гуляющих пешком, то на второй неделе мы видим, что жители немного расслабились и начали пренебрегать правилами: резко увеличилось количество машин на улицах и просто гуляющих людей", - рассказала Ракова.

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Она отметила, что для многих постоянно оставаться дома трудно и физически и психологически, "но это необходимо для того, чтобы обезопасить всех жителей города".

Заммэра напомнила, что чем ответственнее жители отнесутся к введенным правилам, тем быстрее удастся победить эпидемию, а значит и вернуться к нормальному образу жизни.

С 13 по 19 апреля в Москве будет прекращена работа большинства организаций, кроме необходимых для жизнеобеспечения города и борьбы с коронавирусом, не будет работать каршеринг, остановятся большинство строек.

Кроме того, со следующей недели в Москве постепенно будет вводится пропускной режим для передвижения по городу. Мэр Сергей Собянин сообщил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Анастасия Ракова коронавирус

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