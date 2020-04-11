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Для поездки из Москвы в Подмосковье нужно заказывать один пропуск

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Для передвижения между Москвой и Московской областью цифровой пропуск необходимо оформлять через сайт мэра и правительства Москвы mos.ru, говорится в соответствующем указе за подписью мэра столицы Сергея Собянина.

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Пропуск через столичный портал mos.ru должны оформлять граждане, проживающие или пребывающие на территории Москвы для передвижения по Подмосковью. А жители Подмосковья - для посещения столицы.

Если жителю Москвы и Подмосковья необходимо попасть в другие субъекты РФ, то ему необходимо оформить пропуск для передвижения по этим регионам (например, до аэропорта или вокзала). Порядок передвижения по территориям других субъектов Российской Федерации устанавливается органами власти соответствующего региона.

Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск.

11 апреля Собянин подписал указ, согласно которому передвижение по столице на личном или общественном транспорте осуществляется только при наличии цифрового пропуска, который можно оформить на сайте mos.ru либо по телефону +7 (495) 777-77-77.

В свою очередь губернатор Подмосковье Андрей Воробьев объявил, что цифровые пропуска также вводятся на территории Московской области с 15 апреля.

Москва Московская область коронавирус

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