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Богослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Русская православная церковь будет совершать службы Страстной недели и Пасхи в Москве и Московской области без прихожан.

Управление Московской патриархии по Москве будет исполнять предписание главного городского санитарного врача. На базе Матч ТВ организуют онлайн-трансляции богослужений.

По благословению патриарха Кирилла настоятелям приходов и подворий, наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, расположенных в Москве и Московской области, надлежит исполнить вышеуказанное предписание и в установленные им сроки "совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо", говорится в циркулярном письме митрополита Воскресенского Дионисия, первого викария патриарха.

Патриарший викарий в своем письме пояснил, что руководство церкви приняло такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в московском регионе.

РПЦ Москва

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