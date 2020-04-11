Трансляцию предпасхальных богослужение организуют на базе "Матч ТВ"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа" холдинг организует съемки и трансляцию церковных богослужений в преддверии Пасхи из храмов Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Ватикана.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГПМ. Православная Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля, католическая - на 12-е.

Съёмки богослужений обеспечит производственное подразделение на базе "Матч ТВ", которое располагает оборудованием и камерами для качественных трансляций масштабных событий. Производство трансляций православных богослужений реализуется в партнёрстве с Отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.

"Все трансляции будут доступны по специальному адресу vera.premier.one, где также будет показана трансляция католической пасхальной службы из Ватикана", - говорится в релизе.

К показу планируются, в частности, Пасхальное богослужение в Кафедральном соборе Преображения Господня в Армянской Апостольской церкви в Москве 12 апреля и Пасхальное богослужение и послание папы Римского Франциска из собора Святого Петра (Ватикан), службы из храмов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя, в Феодоровском соборе (Санкт-Петербург) и в Храме Александра Невского при МГИМО (Москва) 18 апреля.