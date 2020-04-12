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Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях самоизоляции

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Католики, протестанты и представители других ветвей христианства в воскресенье отмечают главный праздник – Пасху.

В главных католических храмах проходят праздничные богослужения, однако в этом году из-за коронавируса многие христиане не могут посетить службы и вынуждены оставаться дома.

Папа римский Франциск проведет пасхальную службу в Соборе Святого Петра, она начнется в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве). Церемония завершится торжественным благословением Urbi et orbi – папским посланием по случаю праздника. Однако вместо очного послания он обратится в режиме прямой трансляции из личной библиотеки.

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Ранее понтифик призвал католиков найти творческий подход к празднованию Пасхи в режиме самоизоляции.

Во многих европейских странах церкви также изменили форматы служб с тем, чтобы верующие могли, не выходя из дома, виртуально, присутствовать на них. В Великобритании будет вестись трансляция местных богослужений по ряду телеканалов, а также на странице Церкви Англии в фейсбуке.

В преддверии праздника глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополит Евгений в канун Пасхи призвал прихожан оставаться из-за коронавируса дома.

В Польше священники перед Пасхой стали проводить исповеди на автомобильных парковках. На такой шаг священнослужители решили пойти в связи с тем, что в преддверии праздника значительно выросло число людей, желающих исповедаться. Однако в настоящее время из-за ограничительных мер в церквях в Польше разрешено находиться группами численностью не более пяти человек.

В Европе традиционно у школьников и студентов в это время пасхальные каникулы, однако большинство из них прекратили учебу еще раньше. Европейцы начали готовиться к празднику заранее, закупив традиционные лакомства – шоколадные пасхальные яйца и выпечку, спрос на которые значительно подскочил за последнюю неделю.

Каждый год в Иерусалим в кануне Пасхи приезжает огромное количество паломников, но улицы Старого города остаются пустыми, религиозные объекты закрыты в рамках борьбы с коронавирусом. Храм Гроба Господня, который, как считают христиане, стоит на месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос, был закрыт еще 25 марта.

В праздник планируют выступить в режиме онлайн и некоторые представители мира искусства. Среди них – известный итальянский оперный певец Андрей Бочелли. Он даст концерт в пустом Миланском соборе, он исполнит "Аве Мария" и "Санта Мария". По его словам, Пасха является "всеобщим символом второго рождения".

христианство Пасха коронавирус

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