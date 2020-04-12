В столице оштрафованы уже 30 нарушителей карантина

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - С момента ужесточения ответственности уже 30 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, сообщили "Интерфаксу" в Объединении административных технических инспекций.

Только за прошедшие сутки в Москве зафиксировано 4 нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении.

Все нарушители не только штрафуются, но и лишаются права продолжать лечение дома и принудительно госпитализируются.

"Все эти нарушители помещены на принудительное лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках, и Алтуфьево", - рассказал собеседник агентства.

Во время лечения больные находятся под наблюдением врачей, и для прохождения лечения вне стационара заболевшим оформляется специальное согласие для соблюдения строгого домашнего карантина.

Каждому оставшемуся на лечении дома при оформлении специального согласия разъясняются правила прохождения лечения, соблюдения строгого карантина до полного выздоровления, а также ответственность за нарушение этих правил.