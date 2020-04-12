Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 12.04В России 15 770+2 186В мире 1 771 514+79 795

В Москве 10 апреля 3,5 млн человек покидали дома на продолжительное время

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Около 3,5 млн москвичей 10 апреля днём на долгое время уходили из дома.

Как сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, по данным геоаналитики сотовых операторов, эти люди выходили из дома днем более чем на 6 часов.

При этом 4,4 млн. человек находились дома и соблюдали режим самоизоляции.

Оперштаб напомнил, что возвращаясь домой, люди могут представлять угрозу для тех, с кем проживают .

"В среднем в Москве семья состоит из 2-3 человек, это означает, что 3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких",- отметил собеседник агентства.

Введение цифровых пропусков и дополнительных ограничений на работу предприятий направлено на снижение числа людей, покидающих дом на продолжительное время, подчеркнули в штабе.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Более 1,3 тыс. человек за сутки оштрафованы в Москве за несоблюдение соцдистанции

В столице оштрафованы уже 30 нарушителей карантина

В столице оштрафованы уже 30 нарушителей карантина

В Москве оштрафовали первые магазины за необеспечение социального дистанцирования

Число больных пневмонией в Москве выросло более чем в 2 раза за неделю

Число госпитализированных в Коммунарке превысило 500

Богослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан

14 человек умерли от коронавируса в Москве

Для поездки из Москвы в Подмосковье нужно заказывать один пропуск

Пандемия коронавируса

В Москве введены пропуска для поездок на личном и общественном транспорте

В Москве введены пропуска для поездок на личном и общественном транспорте

На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города

На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');