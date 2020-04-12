В Москве 10 апреля 3,5 млн человек покидали дома на продолжительное время

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Около 3,5 млн москвичей 10 апреля днём на долгое время уходили из дома.

Как сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, по данным геоаналитики сотовых операторов, эти люди выходили из дома днем более чем на 6 часов.

При этом 4,4 млн. человек находились дома и соблюдали режим самоизоляции.

Оперштаб напомнил, что возвращаясь домой, люди могут представлять угрозу для тех, с кем проживают .

"В среднем в Москве семья состоит из 2-3 человек, это означает, что 3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких",- отметил собеседник агентства.

Введение цифровых пропусков и дополнительных ограничений на работу предприятий направлено на снижение числа людей, покидающих дом на продолжительное время, подчеркнули в штабе.