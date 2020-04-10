Собянин заявил, что Москву в ближайшие дни и недели ждут тяжелые испытания

Ситуация с коронавирусом в Москве с 6 апреля начала ухудшаться

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Москвичам нужно запастись терпением и мужеством, впереди тяжелые испытания, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

"В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством, и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений", - написал Собянин на своем сайте.

Он заявил: "Только так мы сможем справиться с этой напастью и сохранить жизни близких нам людей".

Собянин рассчитывает, что вводимые с 13 по 19 апреля в Москве дополнительные запреты и ограничения помогут замедлить распространение коронавируса.

"Как только угроза заражения отступит, Москва сразу же начнет возвращение к нормальному ритму жизни", - добавил мэр.

Все больше тяжелых больных

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Москве начиная с понедельника, 6 апреля, стала ухудшаться, отметил Собянин.

"Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня - уже 1300", - соообщил мэр на своем сайте в пятницу.

Сколько жителей Москвы лишены свободного передвижения

По словам мэра, закрытие учебных заведений привело к ограничению передвижения 2 млн человек. На 14-дневном карантине после посещения зарубежных стран находятся 300 тыс. жителей города.

"Самоизоляция пожилых и хронически больных москвичей добавила 2 млн людей, переведенных на домашний режим", - отметил он.

"Отпуска и вынужденный простой ряда предприятий - еще 2 млн человек. Перевод на дистанционную работу - примерно столько же москвичей, которым приходится сидеть дома", - сообщил мэр.

"Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве", - сказал Собянин.

При этом он отметил, что с учетом жителей Московской области на работу продолжают ездить около 3 млн человек.

"За последний месяц борьбы с пандемией, бушующей в большей части мира, мы прошли несколько этапов введения ограничений. Каждому из нас пришлось отказаться от привычного уклада и устоявшегося ритма жизни", - сказал Собянин.

Он напомнил, что все должны были подчиниться жесткому режиму самоизоляции, не ходить гулять, не ездить по городу, не общаться с родными и близкими, прервать работу.

"И все мы - без исключения - испытываем волнение за собственное здоровье и здоровье дорогих нам людей. Все это - крайне непросто", - подчеркнул Собянин.

Вводится пропускной режим

Мэр столицы сообщил, что на следующей неделе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу постепенно будет вводиться система пропусков для передвижения по Москве.

"На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - сказал он.

Он уточнил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.