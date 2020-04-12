Более 1,3 тыс. человек за сутки оштрафованы в Москве за несоблюдение соцдистанции

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В течение субботы, 11 апреля, в столице былы оштрафованы 1358 человек за несоблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метров).

В Объединении административных технических инспекций Москвы сообщили, что нарушители собирались в группы, а также находились на улице без конкретной причины установленной указом мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора).

Штраф за такое нарушение составляет 4 тыс. рублей, при повторном привлечении к ответственности - 5 тыс. рублей.

Также, за последние сутки с помощью технических средств видеофиксации оштрафованы 8 человек, больных коронавирусом в легкой форме и находящихся на домашнем лечении, наложены штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Всего с начала действия режима повышенной готовности оштрафовано 30 граждан, которых поместили в специализированный обсервант для прохождения принудительного лечения.