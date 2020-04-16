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Московским магазинам за неделю выписали штрафы на 21 млн рублей за толпящихся покупателей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - За неделю в Москве магазины были оштрафованы в общей сложности 250 раз на 21 млн рублей за то, что покупатели в них не соблюдали социальную дистанцию. Об этом "Эху Москвы" сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Пандемия коронавируса

Он уточнил, что штрафы назначили суды.

"Мы предупреждаем: если сотрудники видят скопление большого количества людей, и несмотря на то, что нанесены разметки на пол, люди толпятся, тут они должны включаться и активно вести разъяснительную работу и не допускать, чтобы люди скапливались в одном месте", - сказал чиновник.

"После введения запрета на работу у нас все рестораны самостоятельно закрылись, никому не приходилось напоминать, штрафовать. То, на что мы стараемся обращать внимание - социальное дистанцирование, все нанесли разметку. Уведомляют чрез системы оповещения внутри предприятия - не толпитесь, не кучкуйтесь. Штрафов по этой части не так много", - добавил он.

Немерюк также заверил, что запасов продуктов в столице достаточно.

В Москве с 28 марта запрещена работа учреждений общепита и непродуктовых магазинов, кроме зоомагазинов и салонов связи. Магазины, которым можно работать, обязаны нанести на полу разметку, чтобы покупатели могли соблюдать между собой безопасную дистанцию, рекомендованную Роспотребнадзором. Москвичам разрешили выходить из дома только в ближайший к ним магазин или аптеку.

Утром 16 апреля начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков также сообщил, что за минувшие сутки полицейские составили 2043 прокола на тех, кто гулял вопреки запрету или не соблюдал социальную дистанцию. Кроме того, было выписано 213 штрафов тем, кто обязан соблюдать карантин, но нарушил его или отказался устанавливать приложение "Социальный контроль", способное следить за перемещениями человека.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Алексей Немерюк Москва коронавирус Евгений Данчиков

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