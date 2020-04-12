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Число больных пневмонией в Москве выросло более чем в 2 раза за неделю

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили " Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Пандемия коронавируса

Как констатировал собеседник агентства, количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза.

"Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение", - сказали в штабе.

Сегодня в столице для приема больных с коронавирусной инфекцией работают не только городские и федеральные, но и частные клиники. По мере необходимости их число будет увеличено.

Также 45% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет и еще 15,5% старше 65 лет, причем почти 5% из них - старше 80 лет. .

В Москве к настоящему моменту зафиксировано 10 тыс. 158 случаев коронавируса. За сутки в столице подтверждено 1306 новых случаев коронавируса.

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