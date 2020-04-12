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В интернете появились мошенники с фальшивыми пропусками на проезд по Москве

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Власти предостерегли москвичей от мошенников, предлагающих получить цифровые пропуска.

В департаменте информационных технологий города пояснили, что в телеграме появился бот, который предлагает горожанам оформить пропуск через мессенджер.

Бот запрашивает номер телефона и персональные данные гражданина, необходимые для оформления цифрового пропуска - в том числе паспортные. Также предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях.

В департаменте напомнили, что цифровые пропуска оформляются бесплатно. Если пользователю предлагают сделать это за - это мошенники. Обо всех подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы.

Указом мэра Москвы утверждены три варианта получения цифровых пропусков: онлайн на портале mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы и по СМС.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок на личном и общественном транспорте в субботу, 11 апреля.

Москва коронавирус

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