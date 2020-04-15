Жителей Петербурга, где не вводили пропуска, предупредили о мошенниках с "QR-кодами"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге предупредил горожан о попытках мошенничества под предлогом оформления разрешений на передвижение по городу.

"Появился новый вид мошенничества. На некоторых сайтах предлагают по данным банковской карты получить "QR-код для прохода по городу" или "узнать разрешенную для посещения зону", - сообщили в оперативном штабе в среду.

Там напомнили, что сейчас в Петербурге не не введены никакие пропуска для перемещения по городу, и призвали граждан быть бдительными.